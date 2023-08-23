رئيس البرازيل: العملة الموحدة لبريكس ستقلل من نقاط الضعف

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الأربعاء، إن استخدام دول بريكس لعملة موحدة في المعاملات التجارية سيقلل من نقاط ضعفها.

وقال في الجلسة العامة الافتتاحية لقمة بريكس في جوهانسبرج “إصدار عملة للمعاملات التجارية والاستثمارية بين أعضاء بريكس يزيد من خيارات الدفع لدينا ويقلل من نقاط ضعفنا”.

وانطلقت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماعات الـ 15 لمجموعة “بريكس”، وسط توقعات بنظر الأعضاء في طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، وبحث مشاريع لتعزيز الاستثمار في أفريقيا.

ويسعى أعضاء المجموعة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى تقوية التكتل ضمن جهود تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، وزيادة الخطر على مجموعة السبع.