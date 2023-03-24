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رئيس البرازيل يؤجل سفره للصين بسبب التهاب رئوي

منذ 40 دقيقة
رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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أعلن القصر الرئاسي البرازيلي (الجمعة 24-3-2023) إنه تم تشخيص إصابة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالتهاب رئوي خفيف وسيؤجل رحلته إلى الصين حتى يوم الأحد.

وخضع الرئيس لفحوصات في مستشفى في برازيليا مساء الخميس وسيلغى جدول أعماله اليوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يغادر لولا إلى الدولة الآسيوية صباح غد السبت في زيارة لتعزيز العلاقات مع أكبر سوق تصدير للبرازيل.

وسيرافقه وفد كبير يضم عددا من الوزراء والمشرعين و240 من قادة الأعمال، أكثر من ثلثهم من قطاع الزراعة البرازيلي. كما سيزور لولا شانغهاي في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع لولا مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في 28 مارس آذار في بكين.

    المصدر :
  • رويترز

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