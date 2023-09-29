رئيس البرازيل يدخل المستشفى

دخل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المستشفى، اليوم الجمعة، لإجراء عملية جراحية لعلاج التهاب في مفصل الفخذ ناجم عن تآكل غضروف مما سبب له الكثير من الألم في الأشهر القليلة الماضية.

وقال لولا إنه يعاني من آلام مستمرة منذ أكثر من عام، لكن ذلك لم يمنعه من السفر إلى عشرات الدول منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني.

وتهدف الجراحة، التي تستغرق ساعتين باستخدام التخدير الكلي، إلى استعادة وظيفة الفخذ الأيمن عن طريق تقويم المفصل بما سيتطلب إزالة رأس عظم الفخذ لزراعة بديل.

ورغم أن الجراحة ليست محفوفة بالمخاطر، سيبقى لولا (77 عاما) في المستشفى حتى يوم الثلاثاء ثم سيمضي ثلاثة أسابيع للتعافي في المقر الرئاسي.

وقال لولا في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء الماضي إنه لن يتمكن من استئناف رحلاته الرئاسية إلى الخارج إلا في نهاية نوفمبر تشرين الثاني عندما يسافر إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).

وقال مسؤولون حكوميون إن نائب الرئيس جيرالدو ألكمين سيتولى بعض مهام لولا، لكن لا توجد خطط لأن يصبح في أي وقت القائم بأعمال الرئيس.