رئيس البرلمان الأوروبي لا يستبعد حوارا مع طالبان بشأن ممرات إنسانية

لم يستبعد رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، احتمال إجراء حوار مع ممثلي حركة طالبان بشأن تنظيم ممرات إنسانية إلى أفغانستان.

وقال في حديثه لصحيفة “La Repubblica” الذي تم نشره مساء أمس الخميس: “يجب أن يكون هناك اثنان (على الأقل) لإجراء حوار. وإذا ظهرت هناك أي إشارات إلى ذلك من جانب السلطات الأفغانية الجديدة، فلن نرفضها. وإذا أردنا تنظيم ممرات إنسانية فيجب أن نحصل على موافقة الحكومة الجديدة في كابل على ذلك”.

وعبر ساسولي عن اعتقاده بأن تسوية الأزمة الإنسانية في أفغانستان يجب أن تقوم بها ليست الدول المجاورة فحسب، مضيفا: “إذا رغب الاتحاد الأوروبي في أن يكون لاعبا دوليا فلا يجب أن ينظر إلى جهة أخرى”.