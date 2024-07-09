رئيس البرلمان التركي: استبعادنا من مشروع F-35 يعكس ازدواجية المعايير

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن تركيا تمتلك القدرة على إنتاج كافة احتياجاتها الدفاعية، حتى إذا تجاهل حلفاؤها تلبية حاجاتها بهذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه مع الصحفيين الأتراك في مقر سفارة أنقرة لدى واشنطن، أمس الاثنين، على هامش قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف قورتولموش: “حقيقة استبعادنا من مشروع طائرة F-35 هي ازدواجية معايير خطيرة”.

وأردف: “استُبعدت تركيا من مشروع كانت من مؤسسيه منذ البداية دون أي مبرر معقول”.

وتابع: “أصبحت تركيا دولة قادرة على المنافسة في العالم في هذه المجالات، وهي بوصفها دولة ذات سيادة تراعي أولوياتها في الأمن القومي مثلما تراعي تحالفاتها”.

وردًّا على سؤال يتعلق بشراء تركيا لمنظومة الدفاع الروسية S-400، قال إن موقف تركيا من التطورات في العراق وشمال سوريا واضح.

وأردف: “ترى تركيا في المنظمات الإرهابية التي تقدم لها بعض الدول دعما سياسيا ولوجستيا واستخباراتيا وحتى عسكريا بين الحين والآخر، تهديدا كبيرا”.

وأوضح أن الغرض من شراء منظومة الدفاع S-400 هو حماية سلامة الأراضي التركية فقط.

ولفت إلى أن “قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات” (CAATSA) يستخدم أداةً سياسية ضد تركيا.

وقال: “أعتقد أنها عقوبة غير عادلة وازدواجية في المعايير، لو لبى الغرب حاجاتنا من أنظمة الدفاع الجوي بالفعل، لما وصلنا إلى هذه الحالة”.

وفي رده على سؤال حول الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لوقف الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، شدد قورتولموش على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم في فلسطين، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية لغزة.

وأكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، من أجل حل القضية الفلسطينية.