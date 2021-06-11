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رئيس البرلمان الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي

11 - يونيو - 2021
دوارتي باشيكو

دوارتي باشيكو

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عقد رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق علي الغانم، بصفته ممثلا عن البرلمانات العربية مباحثات مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية.

ودان رئيس البرلمان الدولي، دوارتي باشيكو، بعد مباحثات مطوله مع الغانم في جنيف، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية، دان ممارسات السلطات الإسرائيلية.

وقال باشيكو إنه يدعو لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي إلى الاجتماع وتقييم الوضع في الأراضي الفلسطينية، كما تعهد بزيارة فلسطين في القريب العاجل لرؤية الوضع عن كثب.

بدوره صرح الغانم في مؤتمر صحفي مشترك مع باشيكو بأن “اجتماع اليوم يأتي بناء على توصيات الاجتماع البرلماني العربي الطارئ الذي عقد في الـ12 من مايو الماضي، والتي وجهت بضرورة الالتقاء برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي لبحث الاوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الغانم: “سعيد لأن الاتحاد البرلماني الدولي دان النشاط الاستيطاني الكولونيالي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودان القتل والاعتداء الذي استهدف الفلسطينيين، وخاصة الأطفال في غزة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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