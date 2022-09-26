رئيس البرلمان العراقي يستقيل من منصبه

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تقديم استقالته من منصبه، الإثنين، وذلك وسط الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وسيعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على استقالة الحلبوسي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وقالت الوكالة: ”حدد مجلس النواب، اليوم الإثنين، موعد عقد جلسته وجدول أعمالها، بينما تضمن جدول الأعمال التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه“.

وأضافت أن ”مجلس النواب سيعقد الجلسة، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرا“.

والحلبوسي هو أصغر رئيس برلمان عراقي على الإطلاق، وأول من يعاد انتخابه رئيسا للمجلس النيابي للمرة الثانية، وأصغر سياسي عراقي استطاع في غضون سنوات قليلة الدخول لعالم السياسة وحجز مكانة بارزة بالمشهد السياسي.

ويتزعم الحلبوسي تحالف “تقدم” (37 مقعدا) الذي حل ثانيا بالانتخابات البرلمانية بعد الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، ورغم أنه لم يكن معروفا حتى عام 2013 لكنه استطاع خطف الأنظار والظفر برئاسة البرلمان للمرة الثانية في ظل تعقيدات سياسية أعقبت الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.