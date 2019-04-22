رئيس البرلمان اليمني: مصداقية المجتمع الدولي على المحك

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أعلن رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، الأحد، أن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، ويؤكد أن ميليشيات الحوثي لا تحترم أي اتفاقات.

وقال البركاني، خلال لقائه سفير روسيا لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، إن تعثر الاتفاق يشكل انتكاسة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

كما أكد حرص مجلس النواب على تحقيق السلام ‏واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن يعود اليمن عامل استقرار في المنطقة كدولة تمارس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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كذلك تطرق إلى الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الميليشيات ضد مختلف الفئات اليمنية، آخرها السعي لمصادرة ممتلكات أعضاء البرلمان، الذين حضروا اجتماع المجلس في سيئون، واعتقال أقاربهم، وهو أمر لم يسبق له مثيل في التاريخ، ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية.

وأضاف البركاني أن الشعب اليمني أصبح يعاني من ظروف قاسية، والمأساة الإنسانية تتفاقم بسبب استمرار الانقلاب الحوثي وعدم خضوعه للسلم.

 

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

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