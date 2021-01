رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة

اعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، ان الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.

جاء ذلك في تهنئته إلى الشعب الليبي اليوم الجمعة، بمناسبة حلول العام الجديد، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

Happy & Peaceful 2021! Coming weeks will be critical for #Libya; #EU stands with Libyans in their pursuit of Peace & Dignity. Ceasefire consolidation, Economic recovery & preparation for elections are key priorities, important role for EU & Member States in all of them.

