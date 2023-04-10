رئيس البنك الدولي: اعتقال روسيا لمراسل وول ستريت جورنال "وقاحة"

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي الاثنين إن اعتقال روسيا لمراسل وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش “وقاحة” وانتهاك للحريات الأساسية للصحافة التي تتضمن سلامة الصحفيين.

وقالت وكالات أنباء روسية الجمعة إن محققي جهاز الأمن الاتحادي الروسي وجهوا لجيرشكوفيتش الأسبوع الماضي اتهامات بالتجسس لكن المراسل نفى الاتهامات قائلا إنه يعمل صحفيا.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 30 مارس\آذار إنه احتجز جيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبرج في منطقة الأورال وتقدم بدعوى قضائية تتهمه بالتجسس لجمع ما قال إنها أسرار دولة عن مجمع صناعي عسكري.