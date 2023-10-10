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رئيس البنك الدولي: الصراع بين إسرائيل وغزة "صدمة اقتصادية لا نريدها"

منذ 43 دقيقة
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا

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أشار رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط سيصعب تحقيق الهبوط الآمن بالنسبة للكثير من الاقتصادات.

وأضاف “إذا انتشر الصراع هناك تبعات أكبر فيما يتعلق بمسارات البنوك المركزية حيال التضخم”.

وقال أجاي بانغا، اليوم الثلاثاء، إن الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.

وأضاف لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب “إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها”.

وأردف بانغا أن البنوك المركزية كانت قد “بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة”.

    المصدر :
  • رويترز

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