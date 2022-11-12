السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس البنك الدولي ينتقد خطة دائني تشاد لعدم خفضها الديون

منذ ساعة واحدة
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس

A A A
طباعة المقال

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الجمعة، إنه يشعر بقلق عميق بشأن قدرة تشاد على سداد ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار على المدى الطويل لأن الاتفاق الذي توصل إليه دائنو الدولة الأفريقية لا يدعو إلى أي تخفيض فعلي للديون.

وأكدت تشاد يوم الجمعة تقريرا لرويترز قال إنها توصلت إلى اتفاق ديون مع شركة السلع السويسرية جلينكور ودائنين آخرين ولكن المصادر قالت إن الاتفاق لن يخفض مستوى الدين الإجمالي.

وقال مالباس “هذه مشكلة يواجهونها على المدى الطويل. التحدي هو أن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الدائنين لا يقلل من الدين … لا يوجد انخفاض في صافي القيمة الحالية”.

وأضاف مالباس أنه يؤيد معالجة الديون التي تم التوصل إليها بموجب الإطار المشترك، وهي آلية أنشأتها مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، تشمل تخفيضات فعلية للديون.

وكانت تشاد أول دولة طلبت معالجة الديون بموجب هذا الإطار وأول دولة توصلت إلى اتفاق مع الدائنين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"خيرسون" هزيمة إستراتيجية لبوتين في أوكرانيا
مؤشر زلزال
زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جواتيمالا
علم أستراليا
أستراليا تتحرك بعد تفشي فيروس كورونا على متن سفينة سياحية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
لاعبو نادي ليفربول
المواجهة الأصعب.. ليفربول ومانشستر سيتي من جديد