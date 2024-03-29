اقترح السياسي الفرنسي رئيس الحزب اليميني “انهضي فرنسا”، نيكولا دوبون إينيان، نزع سلاح أوكرانيا لتحقيق السلام.

وقال في مقابلة مع المحطة الإذاعية “أوروبا 1” إن “السلام ممكن إذا تم نزع سلاح أوكرانيا، وإذا أوقف الناتو توسعه”.

ووصف السياسي الفرنسي استمرار الصراع بأنه انتحار لأوروبا، موضحا أن بين الانعكاسات السلبية للصراع على أوروبا جعل الأخيرة تعتمد على الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي.

وخلص إلى القول: “إذا لم نفهم أن هناك أولويات وخيارات يجب اتخاذها، فإن أوروبا سوف تختفي ببساطة بسبب الصراع السخيف في أوكرانيا”.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع مع القيادات العسكرية، الأسبوع الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية العام، أكثر من 71 ألف عسكري و11 ألف قطعة من المعدات العسكرية.

وأشار شويغو إلى أن خسائر الجيش الأوكراني كانت هذا العام أعلى بثلاث مرات تقريبا مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل إلى حل للأزمة، ولكن على أساس الحقائق الجديدة التي نشأت على الأرض.

في المقابل ترفض كييف بدء مفاوضات وتسعى منذ بداية الأزمة بدعم غربي إلى الاستمرار في العمليات العسكرية.

وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة من أن الاستمرار في ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ورفض التفاوض سيؤديان إلى إطالة أمد الصراع وإلى المزيد من تدمير أوكرانيا.

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا تزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات للمشاركة في العمليات القتالية ضد الجيش الروسي.