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رئيس السنغال: فترة ولايتي ستنتهي في 2 أبريل

منذ 20 ثانية
الرئيس السنغالي ماكي سال

الرئيس السنغالي ماكي سال

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قال رئيس السنغال ماكي سال الخميس إن الثاني من أبريل\نيسان سيشهد نهاية فترة ولايته في رئاسة البلاد، غير أنه استبعد الانتهاء من عملية انتخاب رئيس جديد قبل ذلك الوقت.

يأتي إعلانه بعد أن قضت محكمة الأسبوع الماضي بأن تأجيل الانتخابات لعشرة شهور غير قانوني. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات في 25 فبراير\شباط.

وقال سال خلال مقابلة تلفزيونية “الثاني من أبريل 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيسا للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح”.

لكن سال قال إنه لا يستطيع إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات قبل إجراء حوار وطني.

وأضاف أنه من المقرر بدء الحوار يوم الاثنين ومن المرجح أن ينتهي بحلول الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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