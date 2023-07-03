رئيس السنغال يحسم أمره: لن أترشح لفترة رئاسية ثالثة

قال الرئيس السنغالي ماكي سال في خطاب ألقاه (الاثنين 3-7-2023) إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في 2024، منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بفترة ثالثة، وهو ما قال معارضون له إنه سيكون غير قانوني.

أثارت شائعات عن اعتزام سال تمديد فترة حكمه نوبات من الاضطرابات منذ 2021 راح ضحيتها العشرات وأثرت على النظرة للسنغال باعتبارها نموذج الديمقراطية المستقرة في غرب أفريقيا.

وقال سال في خطاب نقله التلفزيون “كانت الفترة التي بدأت في 2019 هي ولايتي الثانية والأخيرة… أكن احتراما عميقا للشعب السنغالي”.

اندلعت أحدث موجة من الاضطرابات الشهر الماضي على خلفية الحكم على زعيم المعارضة الذي يحظى بشعبية عثمان سونكو بالسجن لعامين بتهم ترتبط بمزاعم اغتصاب، وهي اتهامات ينفيها ويقول إنها لها دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات.

ودعا سونكو أنصاره إلى الاستعداد للنزول إلى الشوارع إذا أعلن الرئيس عن عزمه الترشح مرة أخرى.