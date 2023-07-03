الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس السنغال يحسم أمره: لن أترشح لفترة رئاسية ثالثة

منذ 3 ساعات
الرئيس السنغالي ماكي سال

الرئيس السنغالي ماكي سال

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس السنغالي ماكي سال في خطاب ألقاه (الاثنين 3-7-2023) إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في 2024، منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بفترة ثالثة، وهو ما قال معارضون له إنه سيكون غير قانوني.

أثارت شائعات عن اعتزام سال تمديد فترة حكمه نوبات من الاضطرابات منذ 2021 راح ضحيتها العشرات وأثرت على النظرة للسنغال باعتبارها نموذج الديمقراطية المستقرة في غرب أفريقيا.

وقال سال في خطاب نقله التلفزيون “كانت الفترة التي بدأت في 2019 هي ولايتي الثانية والأخيرة… أكن احتراما عميقا للشعب السنغالي”.

اندلعت أحدث موجة من الاضطرابات الشهر الماضي على خلفية الحكم على زعيم المعارضة الذي يحظى بشعبية عثمان سونكو بالسجن لعامين بتهم ترتبط بمزاعم اغتصاب، وهي اتهامات ينفيها ويقول إنها لها دوافع سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات.

ودعا سونكو أنصاره إلى الاستعداد للنزول إلى الشوارع إذا أعلن الرئيس عن عزمه الترشح مرة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوكرانيا - جورجيا
أوكرانيا تطرد سفير جورجيا بسبب صورة رئيس سابق!
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني بحث مع الأسد سبل مكافحة المخدرات القادمة من سوريا
الفتى الفرنسي نائل
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
ازمة تثير الغضب.. حملة تبرعات لعائلة الشرطي الذي قتل الشاب الفرنسي نائل

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
غارات إسرائيلية على سوريا
تفاصيل هامة عن سبب الضربة الإسرائيلية الثانية على سوريا.. ما علاقة الخبراء الروس!؟