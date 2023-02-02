رئيس السنغال يرفع قيود التمويل عن مشروع ميناء عميق المياه بتكلفة 1.13 مليار دولار

قال الرئيس السنغالي ماكي سال (الخميس 2-2-2023) إن التمويل متوافر للبدء الفعلي في مشروع ميناء عميق المياه بتكلفة 1.13 مليار دولار تطوره شركة دي بي ورلد العالمية التابعة لإمارة دبي.

والمشروع في ندايان التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة دكار هو أكبر استثمار خاص في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال سال في قمة بشأن تمويل البنية التحتية في أفريقيا عقدت في دكار “أزلنا كل القيود المرتبطة بالتمويل، وقد أوفت الدولة بجميع التزاماتها حتى يتسنى البدء في هذا المشروع الكبير”.

وأضاف “نأمل أن نبدأ العمل في الموقع في فبراير شباط المقبل”.

وهذا مشروع مشترك بين دي بي ورلد وهيئة ميناء دكار.

وقال عبد الكريم ديارا، المتحدث باسم هيئة ميناء دكار، إن الشركاء وضعوا حجر الأساس في يناير كانون الثاني 2022، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات حول الشؤون المالية والقانونية بعد أن قرر سال رفع حصة السنغال من عشرةإلى 40 في المئة.

وقالت دي بي ورلد إن المرحلة الأولى ستشمل 840 مترا من الأرصفة وقناة بحرية بطول خمسة كيلومترات ليتسنى لها التعامل مع سفن بطول 366 مترا، مع مرحلة ثانية تضيف 410 أمتار من أرصفة الحاويات والمزيد من التعميق للمراسي لتسع سفنا بطول 400 متر.

تستهدف قمة البنية التحتية التي تستمر يومين للقادة الأفارقة والمستثمرين وشركاء تمويل التنمية إلى جمع التمويل للإسراع بمشروعات البنية التحتية في القارة.

وقال سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، للقمة إن مثل هذه المشروعات ما زالت تعاني من نقص التمويل وحين تحصل على التمويل، فانها تئن تحت وطأة أسعار الفائدة والديون المرتفعة.

وقال سال إنه وفقا لأحدث تقرير صادر عن كونسورتيوم البنية التحتية لأفريقيا الذي نُشر في ديسمبر كانون الأول 2022، بلغ تمويل البنية التحتية الأفريقية 81 مليار دولار في عام 2020 مقارنة مع 100 مليار دولار في عام 2018. وأضاف سال أن الانخفاض سببه جائحة كورونا.