الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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رئيس الشاباك الإسرائيلي يتوجه إلى مصر

منذ 41 دقيقة
رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار

رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار

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قالت قناة كان العبرية، الأحد، إن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار توجه لعقد اجتماعات في مصر، وذلك في محاولة لتهدئة الأزمة.

ووفق القناة العبرية، فإنه من المنتظر أن يلتقي خلال الزيارة برئيس المخابرات المصرية عباس كامل الذي ألغى زيارته المزمعة لإسرائيل احتجاجا على تدهور العلاقات بسبب العملية العسكرية الأخيرة في غزة .

وأشارت قناة كان، إلى أن رئيس الشاباك رونين بار من المتوقع أن يعود إلى تل أبيب غدا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت اليوم الأحد، عن تفاصيل الأزمة في العلاقات بين مصر وإسرائيل، في ظل مسعى الأخيرة إلى إيجاد حل للتوتر.

وقالت إذاعة الجيش إن “الأزمة في العلاقات بين “إسرائيل” ومصر بدأت منذ أكثر من شهرين، بعد إعلان الجيش إسقاط مسيرة مصرية مما أثار غضب مصر واعتبر الإعلان إحراجا لهم”.

ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين أمنيين قولهم إن هناك بالفعل توتر كبير، وجرت محادثات بين كبار المسؤولين في محاولة لتصحيح الأمور.

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