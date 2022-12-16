السبت 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الشيشان بعد فرض عقوبات على ابنتيه: الغرب كله يخاف منكما!

منذ 18 ثانية
رئيس الشيشان مع ابنته عائشة

رئيس الشيشان مع ابنته عائشة

A A A
طباعة المقال

أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن فخره بابنتيه عائشة وخديجة اللتين أدرجهما الاتحاد الأوروبي على لائحة عقوباته في إطار حزمة العقوبات الـ9 ضد روسيا.

كتب قديروف على “تيلغرام”: “عزيزتي عائشة وخديجة! استمرا في طريقكما يا ابنتاي الصغيرتين الرقيقتين، حيث الغرب بأسره يخاف منكما كخوفه من الجحيم! أنا فخور جدا بكما يا حبيبتاي! أهلا بكما في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي”!

ووصف قدريروف هذه العقوبات الجديدة بأنها “تفصيل آخر يوحّد أسرة هي بالأصل متماسكة”.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى ابنتي قديروف، تم في هذه القائمة إدراج توربال علي إبراهيموف، أمين سر مجلس الأمن الشيشاني.

وخاطبه قديروف متهكمًا على عقوبات بروكسل: “توربال علي، عليك أيضًا إلغاء رحلاتك إلى لندن وإغلاق كافة حساباتك المصرفية في سويسرا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الناتو يُحذّر: بوتين يحضّر لحرب طويلة.. ولن يتخلّى عن أهدافه
كولونا تقوم بزيارة رسمية الى الرباط
بعد فتور في العلاقات.. فرنسا تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب
مؤشر قياس الزلازل
زلزال قوته 4.1 درجة يضرب جنوب شرق أفغانستان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
مدون الطعام الصيني (غان)
فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!
لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
كأس العالم قطر ٢٢
قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!