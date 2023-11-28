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رئيس الشيشان: مستعد لإرسال 3000 مقاتل لأوكرانيا

منذ ساعتين
رمضان قديروف

رمضان قديروف

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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن ثلاثة آلاف آخرين من المقاتلين مستعدون للذهاب للقتال في أوكرانيا ضمن وحدات جديدة تابعة لوزارة الدفاع الروسية وقوات الحرس الوطني الروسي.

وبالنسبة لقديروف، الذي كثيرا ما يصف نفسه بأنه “جندي مشاة” لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان في بعض الأحيان من أشد منتقدي أداء روسيا في الصراع، فإن الحرب في أوكرانيا تشكل حصنا ضد العدوان الغربي.

وقال قديروف أمس الاثنين عبر تطبيق تيليجرام “(المقاتلون) لديهم أفضل المعدات والأسلحة الحديثة… وبالإضافة إلى ذلك، يتمتعون بقدرات قتالية عالية ولديهم حماس كبير لتحقيق نتائج”.

وأعلن قديروف في مايو أيار أن الشيشان، وهي جمهورية تابعة لروسيا الاتحادية، أرسلت أكثر من 26 ألف مقاتل إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، بينهم 12 ألف متطوع، وأن سبعة آلاف منهم في ذلك الوقت كانوا منخرطين فعليا في القتال.

ولا يتسنى التحقق بشكل مستقل مما يقوله قديروف، وتتباين تقديرات عدد المقاتلين الشيشان في أوكرانيا. كما أن هناك عدة تشكيلات مسلحة شيشانية تقاتل إلى جانب أوكرانيا في الحرب التي بدأت بغزو روسي شامل للبلاد قبل 21 شهرا.

وفي وقت سابق من الشهر، قال قديروف إن مجموعة كبيرة من مرتزقة مجموعة فاجنر الروسية السابقين بدأوا أيضا تلقي تدريبات مع قوات خاصة من الشيشان.

ولعبت فاجنر دورا بارزا في بعض من أعنف المعارك في أوكرانيا قبل أن تدخل في حالة من الفوضى بعد تمرد قصير ضد المؤسسة الدفاعية الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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