رئيس الصين يُلقي خطابًا بدلًا من رئيس الوزراء.. ويُشدّد على قيمة "الثقة"

حثّ الرئيس الصيني شي جين بينغ الأمة على “العمل معًا في وحدة”، في خطاب عادة ما يلقيه رئيس الوزراء، وذلك في حفل عشاء أقيم اليوم الخميس، قبل حلول الذكرى الرابعة والسبعين على تأسيس الصين الحديثة.

ومنذ توليه منصب الرئيس في مارس/ آذار 2013، ألقى شي خطابًا مرتين في الحفل السنوي، الذي يقام عادة عشية العيد القومي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وفي سنوات أخرى، كان رئيس الوزراء هو الذي يلقي الخطاب.

والمرة الأولى التي ألقى فيها شي خطابه كانت في عام 2014 بحفل استقبال حضره أكثر من ثلاثة آلاف مدعو، وهو عدد أكبر بكثير من العدد الطبيعي الذي كان يبلغ في ذلك الوقت 1200 مدعو.

وألقى شي خطابًا آخر في الحفل عام 2019 الذي أقيم احتفالًا بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وجاءت المرة الثالثة اليوم الخميس قبل ثلاثة أيام من الذكرى الرابعة والسبعين.

وقال شي للمدعوين، البالغ عددهم نحو 800 شخص، وبعضهم دبلوماسيين أجانب، في قاعة الشعب الكبرى في قلب بكين “مستقبلنا مشرق، لكن الطريق أمامنا لن يكون سلسًا”.

وفي بداية ولاية شي الرئاسية الثالثة في عام 2023، تغير المشهد السياسي الداخلي في الصين، حيث اختفى اثنان من وزراء الحكومة وقادة عسكريون كبار بشكل غير مبرر.

وأثار مثل هذا التغيير على أعلى المستويات في الحكومة الصينية الحديث بين الدبلوماسيين والباحثين عن عمليات تطهير سياسي، مع زيادة الغموض الذي قد يضعف القدرة على التوقع بشأن صنع السياسات ويعرقل التعامل مع الحكومات الأجنبية.

وكان وزير الدفاع لي شانغ فو هو آخر مسؤول يختفي عن أعين الناس لسبب غير مفهوم. وشوهد لآخر مرة في بكين يوم 29 أغسطس/ آب وهو يلقي خطابًا رئيسيًا في منتدى أمني مع دول أفريقية.

ومن غير الواضح من سيكون وزير الدفاع عندما تعقد الصين أكبر حدث للتواصل في مجال الدبلوماسية الدفاعية، وهو منتدى شيانغشان، يومي 29 و31 أكتوبر/ تشرين الثاني.

وقال شي للمدعوين في الحفل، الذي أقيم اليوم الخميس، إن الصين يجب أن تستمر في تخطي “العقبات”، بينما كان رئيس الوزراء الحالي لي كه تشيانغ يستمع باهتمام وهو يجلس إلى طاولته، وفقًا للقطات بثتها هيئة الإذاعة الوطنية الصينية. وقال شي: “قوتنا في وحدتنا، والثقة قيمتها أكبر من الذهب”.