رئيس العراق: ترمب لم يطالبنا بتواجد عسكري لمراقبة إيران

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قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الاثنين، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لم يطالب العراق بتواجد عسكري أميركي لمراقبة إيران.

وأوضح قائلاً “إن القوات الأميركية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ومهمتها مكافحة الإرهاب”.

وقال صالح “لا تثقلوا العراق بقضاياكم، الولايات المتحدة قوة كبرى… لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا”.

وتابع “من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران” ودول الجوار الأخرى.

جاء ذلك رداً على تصريحات أدلى بها ترمب لقناة “سي بي إس” الأميركية الأحد، حيث أعلن أنه يرغب في الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق لمراقبة إيران.

وتابع “أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية، أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران”.

وأضاف ترمب أن “الولايات المتحدة أنفقت مبلغاً باهظاً على إقامة قاعدة في العراق، ربما نحتفظ بها أيضا”.