رئيس العراق: نرفض الضربات التركية على كردستان

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن العراق لا يقبل الضربات التركية المتكررة أو وجود قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق.

وأضاف رشيد في في مقابلة مع قناة الحدث: “نأمل في التوصل لاتفاق مع تركيا لحل تلك المشكلة”.

ولم يتضح بعد إن كانت المقابلة قد تم تصويرها قبل أو بعد احدث ضربات نفذتها تركيا على شمال العراق.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت في بيان، الأحد، إن الجيش نفذ ضربات جوية في شمال العراق ودمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور بعد ساعات من وقوع هجوم “إرهابي” في أنقرة.

وأضاف البيان أن الجيش التركي كثف ضرباته الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في جرة وهاكورك ومتينا وقنديل بشمال العراق.

تبنى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية “إرهابيا”، المسؤولية عن الهجوم الذي شهدته أنقرة، الأحد، وأسفر عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة، وفق فرانس برس.