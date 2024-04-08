رئيس الفلبين يؤكد الحوار للسلام في بحر الصين الجنوبي

دعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الاثنين 8 نيسان/أبريل الجاري، الصين، إلى إجراء محادثات للحيلولة دون وقوع المزيد من الحوادث مثل الاصطدام بالسفن واستخدام مدافع المياه في بحر الصين الجنوبي.

وقال ماركوس إن الفلبين تواصل التحدث مع الصين، وتستنفد جميع الخيارات للتحدث مع القيادة الصينية حتى لا تزيد من حدة التوتر في الممر المائي.

وأضاف أنه يأمل أن يؤدي النشاط البحري الذي شاركت فيه بلاده مع اليابان وأستراليا والولايات المتحدة إلى تقليل الحوادث في البحر مع الصين.

وأجرت قوات الدفاع للدول الأربع أمس الأحد “نشاطا تعاونيا بحريا” شاركت فيه خمس سفن حربية في بحر الصين الجنوبي.

وسيعقد زعماء اليابان والولايات المتحدة والفلبين في وقت لاحق هذا الأسبوع قمة في واشنطن لمناقشة قضايا مثل الأحداث التي شهدها بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة.

ولم ترد سفارة الصين في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.