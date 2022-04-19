رئيس القيادة اليمني: سنسعى لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية

ادى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليمين الدستوري امام البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً عن الالتزام بقاعدة الشراكة والتوافق لمواجهة التحديات.

وفي كلمته اليوم قال: “سنسعى لتحقيق السلام ووحدة الدولة”، كما أضاف: “سنسعى لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية”، كذلك أردف قائلاً: “سنعمل على تأمين الملاحة الدولية”.

يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس كانوا أدوا في وقت سابق الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام البرلمان في جلسته المنعقدة بعدن، جاء ذلك بعد وصول النواب وأعضاء الحكومة ومجلس الشورى الاثنين إلى عدن.

يذكر أن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، كان أصدر في ختام المشاورات اليمنية اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل كافة سلطاته ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي، برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.

وأعلن العليمي، في أول ظهور له الأسبوع الماضي، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الانقلابيين على السلام.

تزامنت تلك التطورات مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، هدنة لمدة شهرين بدأ سريانها في الثاني من أبريل الحالي، تتوقف بموجبها الأعمال القتالية كافة مع تدابير إنسانية أخرى، بينها فتح مطار صنعاء جزئياً لوجهات محددة، والسماح بدخول 18 ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة، مع الدعوة لاجتماع يناقش فك الحصار على تعز وفتح الطرقات بين المحافظات.

ودخلت تلك الهدنة أسبوعها الثالث لكن وسط في انتهاكات حوثية أبرزها في مأرب والحديدة وتعز.