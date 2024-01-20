رئيس الكونغو يؤدي اليمين لولاية ثانية بعد خلافات انتخابية

أدى فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، اليمين لولاية ثانية تستمر لخمسة أعوام بعد تحقيق فوز ساحق يرفض معارضوه الاعتراف به بزعم وقوع مخالفات واسعة النطاق خلال الانتخابات العامة التي أُقيمت في ديسمبر كانون الأول.

وأقرت السلطات بوجود مشكلات، لكنها رفضت مزاعم بأن الأصوات سُرقت. ويعكس هذا الخلاف المحتدم نزاعات انتخابية سابقة أججت اضطرابات في الكونغو وأدت لتنظيم احتجاجات في مدينتين بشرق البلاد.

وأدى تشيسيكيدي اليمين في استاد بالعاصمة كينشاسا اكتظ بالمؤيدين الذين رفعوا أعلاما صغيرة وبمسؤولين حكوميين ورؤساء دول أفارقة ومبعوثين أجانب آخرين من دول منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا.

وقال تشيسيكيدي في خطابه إنه يدرك آمال الناس في تحسين الظروف المعيشية والفرص الاقتصادية. ويعيش نحو 62 بالمئة من سكان الكونغو البالغ عددهم 100 مليون نسمة على أقل من دولار واحد في اليوم.

وأضاف “أنا على علم بتوقعاتكم… الهدف في فترة السنوات الخمس الجديدة هو خلق المزيد من فرص العمل”.

كما تعهد الرئيس “بإعادة هيكلة عميقة للأجهزة الأمنية والدفاعية” وبمزيد من الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمة الأمنية المستمرة منذ فترة طويلة في الأقاليم الواقعة بشرق الكونجو.

ومع انتشار الشرطة العسكرية المسلحة في أنحاء العاصمة، لم تكن ثمة إشارة مباشرة إلى استجابة مؤيدي المعارضة في كينشاسا لدعوة من منافسين رئيسيين لتشيسيكيدي للاحتجاج على إعادة انتخابه.