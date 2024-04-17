رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية ينتقد الاتحاد الدولي لألعاب القوى.. ما السبب؟

أدلى آندي أنسون، رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية، بتصريح الأربعاء 17 نيسان/أبريل 2024، ينتقد فيه الاتحاد الدولي لألعاب القوى لإعلانه فكرة منح الفائزين بالميداليات الذهبية في أولمبياد باريس جوائز مالية، معتبرًا ذلك مشكلة.

وجاءت الانتقادات بعدما تعهد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمنح 50 ألف دولار للفائزين بالميدالية الذهبية في باريس وكان أنسون أحدث مسؤول ينتقد هذه الخطوة التي تنهي تقليدا عمره 128 عاما.

وقال أنسون لشبكة سكاي سبورتس اليوم الأربعاء “أعتقد أن الأمر السيء في إعلان الأسبوع الماضي هو أن رياضة واحدة قررت شيئا بمفردها دون استشارة الرياضات الأخرى أو اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجان الأولمبية الوطنية.

“إنهم يخلقون مشكلة لأنه من الواضح الآن أن الرياضات الأخرى ستخضع لبعض التدقيق أو حتى الضغط من الرياضيين الذين يقولون “حسنا، ماذا عن رياضتنا، كيف يمكن لهذه الرياضة أن تفعل ذلك وليس نحن؟”

“كان من الممكن أن نناقش هذا الأمر في الوقت المناسب والمكان المناسب وبطريقة جماعية”.

ويبدو أن الاتحادات الرياضية الأخرى قد فوجئت بخطوة الاتحاد الدولي لألعاب القوى والتي ستشهد أيضا حصول الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية في الألعاب الأولمبية على جوائز مالية اعتبارا من أولمبياد لوس أنجليس 2028.