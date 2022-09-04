رئيس المجلس الأوروبي إلى قطر لبحث أزمة الطاقة

قال مسؤول في الحكومة القطرية (الأحد 4-9-2022) إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سيجري محادثات في قطر حول أزمة الطاقة في أوروبا خلال زيارته للدوحة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يزور ميشيل قطر يوم الثلاثاء بحسب جدول مواعيده الرسمي.

وتسعى الحكومات الأوروبية إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي منذ أن أرسلت موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في أواخر فبراير شباط، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا مع تراجع التدفقات الروسية.

وتتفاوض شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، وهي أحد أكبر مُصدري الغاز الطبيعي في العالم، مع العديد من المشترين الأوروبيين منذ شهور، لكن لم يتم الإعلان عن صفقات جديدة.

وقال المسؤول القطري لرويترز “سيلتقي شارل ميشيل مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى لبحث ومراجعة قضايا إقليمية ودولية، منها الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى مثل أفغانستان وإيران وفلسطين وإسرائيل”.

ومعظم الكميات الحالية من الغاز الطبيعي القطري مقيدة بعقود طويلة الأجل، وخصوصا مع مشترين في آسيا، والتي قالت قطر إنها ستحترمها.

وقال نائب رئيس الوزراء القطري لصحيفة ألمانية في مايو أيار إن شركة قطر للطاقة قد تبدأ في إمداد ألمانيا بالغاز من منشأة جولدن باس للغاز الطبيعي في ولاية تكساس الأمريكية، والتي تمتلك فيها حصة أغلبية، اعتبارا من 2024.

وفضلا عن ذلك، تبحث قطر عن عملاء جدد من أجل توسع كبير في إنتاجها من الغاز في أوائل عام 2027، الأمر الذي سيعزز صادراتها بنحو 63 بالمئة.