رئيس المخابرات الخارجية الروسي زار كوريا الشمالية.. ما هي الملفات التي ناقشها؟

أعلن جهاز المخابرات الروسي اليوم الخميس 28 آذار/مارس الجاري، أن سيرجي ناريشكين رئيس المخابرات الخارجية زار كوريا الشمالية هذا الأسبوع لتعزيز التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ ومناقشة الأمن الإقليمي على نطاق أوسع.

وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي بأن ناريشكين زار بيونغ يانغ من 25 إلى 27 مارس آذار. وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية أول من أورد أنباء عن الزيارة.

وذكر جهاز المخابرات الخارجية أن ناريشكين التقى بوزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المخابرات الخارجية القول إنهما “ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع الدولي وضمان الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في مواجهة محاولة تكثيف الضغوط من القوى الخارجية”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الجانبين بحثا تعزيز التعاون للتصدي “لتحركات التجسس والتآمر المتزايدة التي تقوم بها القوى المعادية”.

وسعى بوتين لتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية منذ غزو أوكرانيا عام 2022، وأدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما يقولون إنه وصول شحنات كبيرة من الصواريخ الكورية الشمالية إلى روسيا للمساعدة في جهودها الحربية.

ورفضت كل من موسكو وبيونغ يانغ مرارا هذه الاتهامات. وتقول روسيا إنها ستطور علاقاتها مع أي دولة تريدها وإن تعاونها مع كوريا الشمالية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وقال الكرملين في فبراير شباط إن بوتين أهدى كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية سيارة ليموزين روسية فاخرة من طراز أوروس هدية.