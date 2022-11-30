الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس المخابرات الروسية ونظيره الأمريكي يبحثان الأمن النووي وأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
وليام بيرنز

وليام بيرنز

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ناقشا القضايا النووية وأوكرانيا في اجتماع في وقت سابق من هذا الشهر.

والتقى الرجلان في تركيا يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني في أرفع اجتماع مباشر بين الجانبين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط.

ولم تعلق روسيا من قبل على الموضوعات التي طرحت للنقاش. وقالت واشنطن إن بيرنز وجه تحذيرا بشأن عواقب أي استخدام روسي للأسلحة النووية.

وقالت إليزابيث رود القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في موسكو لوكالة الإعلام الروسية إن بيرنز “لم يتفاوض بشأن أي شيء ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا”.

وقال ناريشكين لوكالة الإعلام الروسية “من جهتي، أؤكد تصريح السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداما في هذا الاجتماع كانت ‘الاستقرار الاستراتيجي‘ و‘الأمن النووي‘ و‘أوكرانيا‘ و‘نظام كييف‘”.

كما أكد تعليقات رود بأن البلدين لديهما قناة اتصال لإدارة المخاطر وأنه إذا كانت هناك حاجة لمحادثات أخرى من هذا القبيل فقد يحدث ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

احتجاجات ضد قيود كورونا بالصين
كورونا
الصين.. تواصل الاحتجاجات المناهضة لقيود كورونا
علم ألمانيا
ألمانيا تعتمد خطة لجذب المزيد من العمالة الأجنبية
انفجار في أفغانستان- أرشيفية
مقتل 15 شخصا بانفجار شمال أفغانستان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المولدات الخاصة
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
نادين نسيب نجيم
فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي
كأس العالم
"طيبة القطريين تعبتني"... فيديو عن الضيافة الرائعة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي