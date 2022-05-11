رئيس المخابرات الروسية يشبّه أميركا بآلة الدعاية النازية الألمانية

تتبادل روسيا والولايات المتحدة الاتهامات بشأن النزاع الدموي الدائر في أوكرانيا، فلا تتوانى موسكو عن تحميل واشنطن مسؤولية إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة وتحريضها على القتال بوجه الجيش الروسي.

في هذا الإطار، شبّه رئيس المخابرات الروسية اليوم الأربعاء وزارة الخارجية الأميركية بآلة الدعاية النازية إبان الحرب العالمية الثانية التي أشرف عليها “جوزيف جوبلز”، قائلا إن واشنطن شنت حملة رسائل مناهضة لروسيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

“سيرغي ناريشكين” اعتبر أنّ الولايات المتحدة تشجّع على نشر معلومات مزيفة على تطبيق المراسلة الشهير تيليغرام، في محاولة “لتشويه سمعة القيادة السياسية والعسكرية الروسية وتصويرها في أعين الشعب الروسي على أنها مجردة من الإنسانية”.

وقال ناريشكين في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لجهاز المخابرات “تشترك أفعالهم كثيرا مع أساليب وزارة التعليم العام والدعاية التابعة للرايخ الثالث ورئيسها جوزيف جوبلز”.

ولم يقدم ناريشكين أي دليل يدعم المزاعم على وجود حملة إعلامية مدعومة من الولايات المتحدة.

ودأبت روسيا على اتهام الغرب بتمويل ودعم الحركات المناهضة للكرملين، ووصفت العشرات من جماعات حقوق الإنسان المستقلة ووسائل الإعلام في روسيا بأنها “عملاء أجانب” على مدى السنوات الأخيرة.

ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق.