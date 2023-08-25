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رئيس المركزي الأمريكي: يتعين علينا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (رويترز)

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول (الجمعة 25-8-2023) إن المجلس قد يتعين عليه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

وأضاف باول أن صناع السياسة في المركزي الأمريكي “سيتحركون بحذر بينما نقرر ما إذا كنا سنستمر في التشديد النقدي”، لكنه أوضح أيضا أن البنك لم يخلص بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع بما يكفي حاليا للتأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ اثنين بالمئة.

وقال في تصريحات “تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة وسنفعل ذلك. لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي. ورغم انخفاض التضخم من ذروته – وهو تطور مرحب به- فإنه لا يزال مرتفعا للغاية”.

وتابع “مستعدون للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم إبقاء السياسة عند مستوى تقييدي حتى نتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مستمر إلى هدفنا”.

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