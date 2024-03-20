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رئيس المركزي الأمريكي يتوقع تراجع التضخم تدريجيا

منذ 28 دقيقة
الاقتصاد الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي

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توقع رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس الجاري تراجع التضخم تدريجيا.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة. بحسب وكالة رويترز.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام “لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء”.

    المصدر :
  • رويترز

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