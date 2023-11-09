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رئيس المركزي الأميركي: أكبر خطأ سيكون الفشل في السيطرة على التضخم

منذ 9 دقائق
جيروم باول

جيروم باول

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أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الخميس، أنّ البنك “لن يتجاهل” التشديد الكبير في الأوضاع المالية الناجم عن ارتفاع عوائد السندات، لكن لا “رابط مباشرًا” بين ذلك وأي إجراء متعلق بالسياسة النقدية.

وأضاف في فعالية لصندوق النقد الدولي أنّ البنك المركزي الأميركي لا يريد الإفراط في تشديد السياسة النقدية، لكن “أكبر خطأ قد نرتكبه هو الفشل حقًا في السيطرة على التضخم”.

وأردف أن المركزي الأميركي ما يزال يحاول تحديد ما إذا كان بحاجة إلى فعل المزيد لكبح جماح التضخم، ليدرس بعدها المدة التي سيبقي فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

    المصدر :
  • رويترز

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