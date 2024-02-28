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رئيس المفوضية الأوروبية تحث الاتحاد الأوروبي على تسليح أوكرانيا بأرباح الأصول الروسية

منذ 37 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء إمدادات عسكرية لأوكرانيا.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في خطاب حثت فيه الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد في مجال السياسة الدفاعية “حان الوقت لبدء نقاش حول استخدام الأرباح الوفيرة من الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية مشتركة لأوكرانيا”.

وأضافت “ليست هناك رمزية أقوى ولا استخدام أعظم لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانا أكثر أمانا للعيش فيه”.

    المصدر :
  • رويترز

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