رئيس المكسيك يعلن إصابته بكورونا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد، أنّ نتيجة الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد-19، مشيرا إلى أنّ أعراضه خفيفة وأنّه سيبقى متفائلاً.

وكتب لوبيز أوبرادور على حسابه الرسمي في فيسبوك “يؤسفني أن أبلغكم بأنّني مصاب بكوفيد-19. الأعراض خفيفة، لكنني أتلقى علاجا طبيا”.

وكانت للزعيم اليساري ثلاثة أنشطة عامة خلال عطلة نهاية الأسبوع آخرها كان صباح الجمعة في ولاية سان لويس بوتوسي (شمال).

وعانى الرئيس المكسيكي مشاكل في القلب عولج منها في مستشفى خاص عام 2013. كما أنه يعاني ارتفاعا في ضغط الدم.

وقال لوبيز أوبرادور (67 عاما) الذي كان يرفض وضع كمامة “أنا متفائل كالعادة”، مشيرا إلى أن وزير داخليته سيدير مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد في غيابه.

وذكر أنه لا يزال سيجري مكالمة مقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، ويتابع الشؤون العامة أثناء تلقي العلاج.

وقال وزير الخارجية، مارسيلو إبرارد، على تويتر إن محادثة الزعيمين ستتناول “مستقبل العلاقات الثنائية، فضلا عن توريد اللقاحات الروسية إلى المكسيك”.

وذكرت الحكومة هذا الشهر أنها تهدف إلى الحصول على 12 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي مع احتمال وصول أولي الجرعات الأسبوع المقبل.

كان زعماء آخرون أصيبوا أيضا بكوفيد-19 بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرؤساء الأميركي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو والفرنسي إيمانويل ماكرون.