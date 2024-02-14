رئيس النواب الأمريكي يرفض مشروع قانون دعم أوكرانيا وإسرائيل

رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، مشروع قانون يتعلق بدعم أوكرانيا وإسرائيل، وفق وكالة رويترز.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المنتمي للحزب الجمهوري، مجددا اليوم الأربعاء إنه لا توجد خطط عاجلة للسماح للمجلس بالتصويت على حزمة مساعدات أمنية دولية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وقال جونسون في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لزعماء مجلس النواب “لن يجبرنا مجلس الشيوخ على اتخاذ إجراء”.

وكرر إصراره على ضرورة أن تتضمن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية تدابير أمنية على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الأمني دون بنود تتعلق بالحدود أمس الثلاثاء بعد أن عرقل الجمهوريون نسخة من مشروع القانون، بعد أشهر من المفاوضات بين الحزبين، كانت تتضمن أكبر إصلاح شامل لسياسة الهجرة الأمريكية منذ عقود.

وحصلت حزمة المساعدات على تأييد 70 عضوا من بينهم 22 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل. ولكي يصبح قانونا، يجب أن يقره أيضا مجلس النواب، حيث يحظى الجمهوريون بزعامة جونسون بأغلبية طفيفة، وبالتالي يسيطرون بشكل كامل على ما يتم طرحه للتصويت.

وقال جونسون في إشارة إلى التدابير الحدودية “سنواصل المطالبة بأنه يجب أن نهتم بشؤوننا أولا قبل أن نهتم بالقضايا العالمية”.