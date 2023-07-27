رئيس النيجر بعد الانقلاب: سيتم إنقاذ الديمقراطية

قال رئيس النيجر محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب عسكري، على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، الخميس، إن “المكاسب التي تحققت بشق الأنفس سيتم صونها” وإن مواطني النيجر الذين يحبون الديمقراطية سيحمون تلك المكاسب.

كما دعا وزير الخارجية حسومي مسعودو على منصة إكس “جميع الديمقراطيين والوطنيين” إلى العمل على إفشال هذه “المجازفة الخطيرة”.

وجاءت تصريحاتهما بعد خطاب ألقاه جنود في وقت متأخر من ليل الأربعاء على التلفزيون الوطني أعلنوا فيه عزل بازوم من السلطة وتعليق العمل في جميع مؤسسات الجمهورية، في سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020.

واحتجز أفراد من الحرس الرئاسي في وقت سابق من أمس الأربعاء بازوم داخل القصر الرئاسي، مما أثار مخاوف إقليمية ودولية بشأن عدم الاستقرار في بلد يعد حليفا مهما للقوى الغربية التي تساعد في محاربة التمرد بمنطقة الساحل.