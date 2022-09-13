رئيس الوزراء الأرميني: مقتل 49 جنديا خلال اشتباكات مع أذربيجان

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قوله، إن 49 جنديا قتلوا خلال اشتباكات ليلية مع أذربيجان.

وقال باشينيان في خطاب أمام البرلمان إن باكو هاجمت مواقع أرمينيا خلال الليل وإن القتال مستمر.

وتبادلت باكو ويريفان اللوم في التوترات التي اندلعت خلال الليل، في أحدث تصعيد في الأعمال القتالية المستمرة منذ عقود بسبب منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية في وقت سابق، أن وزير الدفاع تحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي الثلاثاء،، واتفقا على اتخاذ خطوات من أجل استقرار الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.