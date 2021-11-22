رئيس الوزراء الإثيوبي: سأنضم للقتال في الخطوط الأمامية اعتباراً من الغد

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر بيان صحافي إنi سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.

وقال آبي أحمد “لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا.. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك”.

وأضاف قائلا، “المعاناة مستمرة. نحن نمر بهذه المحنة وإثيوبيا ستفوز. نحن الآن في المراحل النهائية لإنقاذ بلادنا، أعداؤنا يهاجموننا من الخارج والداخل”.

وتابع، “حان الوقت للتضحية من أجل البلاد. من الآن فصاعدا سوف أسير في ساحة المعركة لقيادة الجيش في الدفاع عن بلادنا”.

من جهته اكد حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، الإثنين، إن أديس أبابا تواجه تحديات تاريخية وغير مسبوقة، وإن قيادة الحزب اتخذت خطوات لمواجهة تلك التهديدات.

وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار، الذي يترأسه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن :”قيادة حزب الازدهار ستتصدى للتهديدات التي تواجه إثيوبيا في الفترة الأخيرة”.

وأضافت، في بيان الإثنين، أن ما وصفته بـ”جماعات داخلية وقوى أجنبية”- لم تحددها – لا تريد وجود إثيوبيا يشكلان تهديدا خطيرا لأمن وسلامة البلاد.

وقال البيان إن البلاد تواجه “تحديا قويا في تاريخها”، مؤكدا أن “الإثيوبيين يعملون معًا لإنقاذ بلادهم”.

وشددت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم بإثيوبيا على أن قيادة الحزب ستلعب دورًا رائدًا في حماية كرامة إثيوبيا وسيادتها.

وأفادت مصادر مواكبة للأحداث في إثيوبيا، أن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” والقوات المتحالفة معها تمكنت من الاستيلاء على مدينة شواروبيت، الواقعة بالقرب من مدينة باتي، على بعد 230 كيلومتراً من العاصمة أديس أبابا.

وتكمن أهمية مدينة شواروبيت في أنها قريبة من العاصمة أديس أبابا وإقليم أوروميا، فضلاً عن وجود أكبر معتقل للسياسيين فيها. كما تكمن أهميتها في كونها مسقط رأس الإمبراطور مينيليك الثاني، الذي حكم إثيوبيا في الفترة بين 10 مارس/آذار 1889 و12 ديسمبر/كانون الأول 1913. وذكرت المصادر أن القتال متواصل بين الجبهة والقوات الحكومية والقوات الخاصة ومليشيات إقليم أمهرة في مدينة دبري سينا.

كما لا يزال القتال مستمراً بين القوات الحكومية والقوات الخاصة لعفر وأمهرة على ثلاثة محاور في الجهة الجنوبية للطريق الرابط بين باتي وميلي. وأشارت المصادر إلى أن المحاور الثلاثة التي يجري فيها القتال هي كنباوا وكبعو وبسديما.

في السياق قال وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تشجع الأميركيين على مغادرة إثيوبيا في ظل الوضع الأمني هناك.