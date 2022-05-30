رئيس الوزراء الإسباني: دعم الناتو لأوكرانيا لن يتزعزع

أعلن رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانتشيث” أن دعم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا لا يتزعزع، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق أهدافه في الدولة التي غزتها قواته 24 فبراير شباط.

ومن المنتظر أن تهيمن الحرب في أوكرانيا، وطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى التحالف الدفاعي بعد الصراع، على قمة الحلف التي يستضيفها سانتشيث في مدريد في الفترة من 28-30 يونيو حزيران.

وفي مناسبة لإحياء ذكرى مرور 40 عاما على عضوية إسبانيا في حلف شمال الأطلسي،قال رئيس الوزراء: “دعم أوكرانيا بكل قوة هو السبيل الوحيد لضمان أن يكون لأوروبا والعالم الذي بنيناه مستقبل”.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرج” في المناسبة نفسها إلى أن “تفجر الصراع” سوف يلقي بظلاله على القمة التاريخية.

وتقاتل القوات الأوكرانية للسيطرة على مدينة سيفيرودونتسك المدمرة في مقاطعة لوغانسك، والتي أصبحت محور هجوم موسكو في الوقت الذي تحاول فيه الهيمنة على منطقة دونباس بشرق البلاد، وهي أحد أهداف بوتين من الحرب.

كما تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لتتخلى الدولتان بذلك عن عقود من عدم الانحياز العسكري. غير أن تركيا اعترضت على انضمام دول الشمال الأوروبي إلى التحالف العسكري، لتعطل اتفاقا من شأنه أن يسمح بتوسع تاريخي للتحالف.

وفي مدريد، قال ستولتنبرج ان حلف شمال الأطلسي “مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء ضد أي تهديد من أي اتجاه” مضيفا أن التحالف يقدم دعما حاسما لأوكرانيا للتمسك “بحقها في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف “في قمة مدريد، سنرسم الطريق إلى الأمام من أجل العقد المقبل، وسنعيد ضبط قوة الردع والدفاع لدينا في عالم أكثر خطورة”.