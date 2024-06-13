رئيس الوزراء الإسباني: قاذفة صواريخ باتريوت الإسبانية ستبقى في تركيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (الخميس 13-5-2024) إن قاذفة صواريخ باتريوت الإسبانية ستبقى في تركيا على الرغم من مناشدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحكومات الأوروبية لتزويد كييف بمثل هذه الأنظمة الدفاعية.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدريد “على الرغم من كونه بندا في المحادثات مع الحكومة الأوكرانية، الحكومة الإسبانية ملتزمة ببقاء قاذفة باتريوت في تركيا”.

والتقى الرئيس التركي أردوغان مع العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء، لبحث التطورات العالمية، بما في ذلك الأزمة المستمرة في قطاع غزة.

وبحسب مديرية الاتصالات في تركيا، فقد ركز اللقاء على العلاقات الثنائية والحرب في غزة والتطورات الإقليمية والعالمية.

وخلال اللقاء، قال أردوغان إن العلاقات التركية الإسبانية ستتطور وتتعمق أكثر.