رئيس الوزراء الإسباني ينجو من تصويت حجب الثقة

رفض مجلس النواب الإسباني، الأربعاء، بأغلبية كبيرة اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة اليسارية قدمه حزب فوكس اليميني المتطرف، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وانضم نائب واحد فقط من حزب المواطنين (ثيودادانوس) المنتمي ليمين الوسط إلى 52 نائبا من حزب فوكس في دعم الاقتراح، بينما صوت 201 نائبا ضده في مجلس النواب المكون من 350 مقعدا، وامتنع 91، معظمهم من الحزب الشعبي المحافظ، عن التصويت.

كان حزب فوكس مدركا أن اقتراحه سيفشل، ومع هذا قرر زعيمه سانتياو أباسكال المضى قدما في التصويت، مما أحدث انقساما كبيرا في الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بعد حزب العمال الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث والحزب الشعبي.

ويقول محللون إن هذه الخطوة قد تضر بشعبية فوكس في الانتخابات المقبلة. وتوقعت عدة استطلاعات حديثة للرأي حصول فوكس على عدد مقاعد أقل مما حصل عليها في انتخابات 2019.