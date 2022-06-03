رئيس الوزراء الإسرائيلي: نفضل الدبلوماسية في مواجهة نووي إيران

أبلغ رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا عن المواجهة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ولكنها قد تقوم بتحرك مستقل، بحسب ما جاء في بيان إسرائيلي.

ونقل البيان عن بينيت قوله لمدير الوكالة رافائيل غروسي إن “إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والتحرك ضد إيران لوقف برنامجها النووي إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك في إطار زمني مناسب”.

وصل غروسي إلى إسرائيل في زيارة لم يعلن عنها مسبقا ومن المقرر أن يعقد اجتماعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق ما أعلن الخميس مكتب بينيت.

وتأتي زيارة غروسي لتل أبيب بعد أيام قليلة من قول بينيت إن إيران سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية واستفادت منها من أجل إخفاء عناصر بشأن برنامجها النووي.