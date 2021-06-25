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رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا يجوز عقد صفقات مع النظام الإيراني المتطرف والعنيف

25 - يونيو - 2021
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في كلمة ألقاها في حفل تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي أمس الخميس أن “النظام العنيف والمتطرف، الذي اختار إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، لا يجوز عقد صفقات معه”.

أضاف بينيت “تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على أمن دولتنا وضمان وجودها، وعلى هذا لا يوجد ولن يكون هناك أي مجال للمساومة”، وتابع “كنا نفضل لو كان العالم يدرك أن مثل هذا النظام العنيف والمتطرف، الذي اختار الجلاد من طهران رئيسا، ومستعد لتجويع شعبه على مر سنين طويلة، في سبيل امتلاك برنامج نووي عسكري، هو عبارة عن نظام لا يجوز عقد صفقات معه، لكن للأسف، الأوضاع ليست على هذا الشكل”.

وأشار بينيت إلى أن بلاده “ستواصل التشاور مع أصدقائها وإقناعهم والتحدث معهم ومشاركة المعلومات والتصورات انطلاقا من الاحترام المتبادل، ولكن في نهاية المطاف، نحتفظ بالمسؤولية عن تحديد مصيرنا، ولن نضعها بيد غيرنا، سنتصرف بمسؤولية وبرزانة، وسنحافظ على الوديعة العظيمة التي وضعت بين أيدينا”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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