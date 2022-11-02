رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يحضر مؤتمر المناخ في مصر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إنه ألغي حضوره مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر الأسبوع المقبل.

وجاء الإلغاء بعد أن تنبأت استطلاعات لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في إسرائيل بأن بنيامين نتنياهو سيفوز في الانتخابات العامة.

وأضاف مكتب لابيد أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج سيمثل بلاده في المؤتمر الذي ينعقد في الفترة من السادس وحتى 18 نوفمبر تشرين الثاني.

هذا وكان قد أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة المناخ كوب 27 المقرر عقدها الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ، بمصر.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، أن بايدن سيحضر القمة المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن يتوجه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.