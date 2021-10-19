رئيس الوزراء الإسرائيلي يستقبل سفيري الإمارات والبحرين

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، سفيري الإمارات والبحرين أجرى خلالها مباحثات شملت التعاون والاتفاق الإبراهيمي وتخللتها دعوة ورسالة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له ، إن بينيت التقى، الثلاثاء، في مكتبه، سفيري دولة الإمارات العربية المتحدة محمد محمود آل خاجة، ومملكة البحرين خالد الجلاهمة.

وأضاف: “نقل السفير الإماراتي، في مستهل اللقاء، رسالة خطية خاصة نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، احتوت على دعوة لرئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية أولى إلى بلاده، شكر رئيس الوزراء السفير على هذه الدعوة الكريمة”.

وتابع: “بحث رئيس الوزراء مع السفيرين، خلال اللقاء، توسيع العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي واتفاقيات إبراهيم”.

ونقل البيان عن بينيت قوله: “كلما كانت العلاقات بين دولنا أقوى، كلما كان الأمن والاستقرار في المنطقة أقوى”.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بينيت، في بيان بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق سلام مع الإمارات واتفاق تأييد سلام مع البحرين: “بعد مرور عام على اتفاق إبراهيم، ترحب دولة إسرائيل بإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين”.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل بالبيت الأبيض اتفاق سلام مع الإمارات، وإعلان تأييد سلام مع البحرين.

وأنقذ اتفاق السلام أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية من الضم الإسرائيلي الذي كان سيطول غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها وشمال البحر الميت.