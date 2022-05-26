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رئيس الوزراء الإيطالي متشائمًا: لم ألمس فرصة للسلام من بوتن

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 12:13 صباحًا
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - رويترز

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - رويترز

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لفت رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي” الى أنّ هناك أجواء تشاؤمية بشأن إمكانية التوصل الى اتفاق سلمي ينهي الصراع الروسي – الأوكراني.

وقال دراغي إنّه لم يجد أي بصيص للسلام خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.

وقد ركزت المحادثات الهاتفية على تطورات الوضع في أوكرانيا، وعلى الجهود المبذولة لإيجاد حل مشترك لأزمة الغذاء المستمرة وتداعياتها الخطيرة على أفقر دول العالم، بحسب ما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكر رئيس وزراء إيطاليا أن بلاده تسعى لتحرير صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وأدلى دراغي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي .

وكان دراغي وبوتين قد أجريا محادثات هاتفية في وقت سابق اليوم ركّزا خلالها على الأوضاع في أوكرانيا وعلى تداعياتها على الأمن الغذائي العالمي.

يذكر أنّ وزير الخارجية الإيطالية أعلن يوم الجمعة الماضي، أن بلاده اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل “مجموعة تيسير دولي” لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار “خطوة بخطوة” على الأراضي الأوكرانية.

وعلى الرغم من أن تفاصيل تلك الخطة لم تنشر بعد، إلا أنّ صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية كشفت أن الوثيقة المفصلة التي سلمت للأمم المتحدة ووضعها دبلوماسيون من وزارة الخارجية الإيطالية تنص على أربع مراحل.

في المقابل وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخطة بالسيئة، واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أن خطة السلام التي اقترحتها إيطاليا قبل أيام ليست “جدّية”.

    المصدر :
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