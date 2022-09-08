رئيس الوزراء الباكستاني السابق قد يواجه اتهامات بازدراء القضاء

ذكرت محطات إعلامية محلية في باكستان أن محكمة قررت (الخميس 8-9-2022) توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان، تتضمن اتهامات بازدراء القضاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبعاده عن السياسة في حال إدانته.

ويواجه خان اتهاما بتهديد قاضية أصدرت حكما على أحد مساعديه المقربين كان يواجه اتهامات بالخيانة.

وقال خان في تجمع الشهر الماضي “لن نتركك”، وذكر اسم قاضية رفضت الإفراج بكفالة عن مساعده.

وذكرت أربع قنوات تلفزيونية محلية أن لائحة الاتهام ستُوجه لخان في غضون أسبوعين.

وأضافت أن القرار صدر عن هيئة من خمسة أعضاء في المحكمة العليا بإسلام أباد، بعدما أتاحت فرصا لخان لمعاودة التفكير في رد سابق للمحكمة قال فيه إنه يأسف للتصريحات دون أن يقدم اعتذارا صريحا.

وأشارت إلى أن القضاة حذروا محامي خان مرارا اليوم، وقالوا إنه لا يقدّر حساسية الأمر.