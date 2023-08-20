رئيس الوزراء الباكستاني: مقتل 11 عاملاً في هجوم مسلح شمال غرب البلاد

قال أنوار الحق كاكار رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال الأحد على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر إن 11 عاملا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي “كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء… انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وشهدت باكستان زيادة في هجمات المتشددين الإسلاميين منذ العام الماضي عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية.

وأعلنت جماعات أخرى منها تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن بعض الهجمات، منها انفجار كبير استهدف تجمعا سياسيا في خيبر باختون خوا نظمته جماعة دينية في الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 45 شخصا.

هذا وكان أنوار الحق كاكار المؤقت عين في وقت سابق الخميس 17\7\2023 حكومة تصريف أعمال وذلك قبل عقد انتخابات عامة في أوائل نوفمبر\تشرين الثاني.

وأضاف أن جليل عباس جيلاني السفير السابق لدى الولايات المتحدة تولى منصب وزير الخارجية، وشامشاد أختار الرئيسة السابقة للبنك المركزي الباكستاني تولت منصب وزيرة المالية في حكومة تصريف الأعمال.