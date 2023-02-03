الجمعة 12 رجب 1444 ﻫ - 3 فبراير 2023 |
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رئيس الوزراء الباكستاني: نعيش وقتا عصيبا بسبب صندوق النقد

منذ 10 دقائق
علم باكستان

علم باكستان

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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجمعة إن صندوق النقد الدولي يسبب وقتا عصيبا لبلاده فيما يتعلق باستئناف تمويل معلق ضمن خطة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار، في وقت يواجه فيه اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا وضعا “لا يمكن تصوره”.

أدلى شريف بهذه التصريحات في اجتماع لقادة مدنيين وعسكريين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد ترأسه لدراسة الرد على تفجير مسجد الاثنين أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وقال رئيس الوزراء “وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره كما تعلمون، فإن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في باكستان، وهذا يمنحنا وقتا عصيبا”.

وأضاف شريف “تعلمون جميعا أن الموارد تنفد” مضيفا أن باكستان في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية.

ولم يرد ممثل صندوق النقد الدولي في باكستان حتى الآن.

وتزور بعثة الصندوق باكستان لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاجها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات.

وحصلت باكستان على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد. ويزور وفد من المؤسسة باكستان لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نوفمبر تشرين الثاني من أجل 2.5 مليار دولار لم يتم صرفها بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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